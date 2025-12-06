El técnico del Sevilla, Matías Almeyda, defendió a rajatablas al delantero chileno Alexis Sánchez quien ha recibido varias críticas en las últimas semanas por parte de hinchas y prensa andaluz. En el duelo ante Extremadura por la Copa del Rey, el tocopillano fue titular y jugó los 90’, sin embargo su desempeño dejó a varios disconformes.

En conferencia de prensa el DT del Nervión lanzó un fuerte respaldo al chileno: “Alexis el otro día por ahí no estuvo muy fino, pero dio un gran desgaste para el equipo. No entiendo por qué la crítica, pero bueno, quien la hace debe saber por qué. Sigo apostando por futbolistas como Alexis y ojalá que dentro del fútbol y del ambiente del fútbol haya más gente que piensa ama este deporte como él, después se puede hacer bien, regular o mal, pero vivimos del exitismo”.

Maravilla ha recibido críticas en Sevilla.

Almeyda profundizó sus dichos en favor de Sánchez: “Si Alexis hacía dos goles jugando de la misma manera, seguramente iba a ser el gran Alexis. ‘Volvió’. Vivimos así y es triste. Es muy triste. Es muy para llamar la atención y queda mucho por delante. No sabemos si Alexis puede llegar a hacer el gol más importante. ¿Después qué van a decir?”, dijo.

“Los jugadores como Alexis no tienen obligación de ir a ningún club porque ellos tienen la posibilidad de elegir. Alexis eligió este lugar y Alexis es uno de los jugadores que menos cobra… Para aquellos que critican y las ganas de Alexis son como que es el crack. Hay que mirar bien el vaso. Es un ejemplo desde donde lo mires”, agregó.

Finalmente hizo un llamado al respeto hacia los jugadores de su plantel: “El respeto se lo faltaron desde que llegó, haciendo memes, vistiéndolo como un abuelito. Después a los tres días hablaban ‘qué bien que está’. No se puede cambiar tanto, muchachos”, cerró.