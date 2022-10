El Real Betis de los nacionales Claudio Bravo y Manuel Pellegrini consiguió una valiosa victoria en esta jornada por la UEFA Europa League, en donde el conjunto ‘Bético’ logró imponerse por 2-1 a la Roma en el Stadio Olímpico de Italia por la tercera fecha del grupo ‘C’, quedando como cómodos líderes.

Una de las grandes figuras del equipo español fue el golero nacional, quien tuvo un par de atajadones impresionantes, los que le terminaron valiendo tres puntos de oro para su equipo, en donde el Bicampeón de América finalizado el encuentro dialogó con Movistar TV dejando las sensaciones de lo que fue este importante triunfo.

“Nos vamos con la sensación de haber jugado bien casi todo el partido, tuvimos la iniciativa, manejamos muy bien el trámite a nivel defensivo y ofensivo. (Hinchada) Ganar aquí con ellos, que no pararon de cantar en todo momento, nos llena de satisfacción”, partió señalando Bravo.

Dentro de lo mismo, el hoy portero titular del Betis recalcó que mantener la tranquilidad en esta jornada fue crucial para quedarse con los tres puntos y señaló que, tras la caída liguera ante el Celta de Vigo, sumar este triunfo es importante para la moral de la plantilla.

Claudio Bravo fue figura en el Betis | Foto: Imago Images

“El triunfo es magnífico. La idea era no desesperarnos y confiar en lo que venimos haciendo. Vinimos con mucho cansancio por el desgaste en Vigo, las cosas se dan a favor cuando tienes tranquilidad en las malas, como sucedió cuando nos convirtieron”, profundizó.

Finalmente, Bravo detalló que este gran partido de manera individual le viene bastante bien para sumar confianza dentro de la temporada y apuntó a que siempre está preparado para ser opción cuando el ‘Ingeniero’ lo estime conveniente.

“Personalmente es bueno para la confianza. Cuando te preparas bien y tienes bagaje en este tipo de cosas, va bien. Me preparé en silencio cuando no estaba inscrito, por eso me llevo una sensación aún más buena”, cerró.