Si hay una de los jugadores que tomó relevancia en el último Campeonato Nacional, fue Joaquín Montecinos. El delantero nacional tuvo una gran temporada con Audax Italiano, que le valieron ser nominado y disputar partidos con la Selección Chilena, además de llamar la atención de varios clubes del extranjero.

El hijo de Cristián Montecinos, ex futbolista de Colo Colo, finalmente recaló en el Xolos de Tijuana de la Liga MX, donde utilizará el dorsal 10 y fue recibido por los directivos mexicanos.

Fue en la conferencia de prensa de presentación, que el futbolista de 26 años habló sobre su decisión de irse a México y le respondió a todas las personas que lo criticaron.

"En Chile me han criticado por tomar esta decisión, pero no entiendo por qué. Esta liga es muy competitiva, hay muchos jugadores de alto nivel, y creo que allá no tienen la mentalidad que tienen acá. Piensan que venir acá es un retroceso y eso para mí no es así", comenzó diciendo Montecinos.

"Se hablaron muchas cosas, que yo tenía opciones en muchos lados, pero eso no es así. Estoy muy agradecido de este club que confió en mí", agregó.

"Siempre he encontrado muy competitiva a la liga mexicana. Tuve la fortuna de que mi padre también jugó acá, y siempre me dijo que lo ayudó mucho en su desarrollo futbolístico. Para mí lo más importante es seguir creciendo como jugador y como persona, y creo que estar aquí me va a ayudar con esos objetivos", sentenció.