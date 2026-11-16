Alemania vs. Países Bajos: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Alemania recibe a Países Bajos este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Alemania llega con la etiqueta de favorita, pero Países Bajos viene de meterle siete goles a Grecia y no piensa jugar de visita con cautela. Uno de los clásicos europeos más parejos del continente vuelve a verse las caras y esta vez hay algo más que orgullo en juego.

La diferencia en la tabla es de solo tres puntos y ninguno de los dos quiere quedar relegado en la zona media de la Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Alemania viene de ganarle 3-1 a Serbia como visitante, un resultado que le devuelve algo de confianza después del empate sin goles ante Grecia. Está 21° con 8 puntos en cinco partidos, una ubicación que no se condice con el peso histórico del equipo y que lo obliga a sumar de manera urgente en esta recta de la fase de grupos.

Países Bajos llega en un momento espectacular: goleó 7-0 a Grecia como local y antes había superado 2-1 a Serbia, también de local. Son nueve goles a favor en dos partidos y una racha que lo tiene 11° con 11 puntos, tres más que su rival de turno. El envión anímico es evidente y lo lleva a Alemania con la idea de seguir sumando de forma consecutiva.

El historial entre Alemania y Países Bajos

El historial entre ambos es larguísimo y parejo: 49 enfrentamientos, con 18 triunfos para Alemania, 12 para Países Bajos y 19 empates, la cifra más alta de las tres opciones. En goles también manda Alemania, con 91 contra 80, aunque la diferencia no es abismal.

En los cruces más recientes se nota la paridad: el último fue un 1-1 en septiembre, y antes hubo triunfos cortos para cada lado y empates que no sacaron a nadie del partido. No hay una tendencia clara en los últimos años, lo que confirma que cada vez que se cruzan el resultado está abierto.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Países Bajos vs. Alemania 1-1 UEFA Nations League 14/10/2024 Alemania vs. Países Bajos 1-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Países Bajos vs. Alemania 2-2 UEFA Nations League 26/03/2024 Alemania vs. Países Bajos 2-1 Friendlies 29/03/2022 Países Bajos vs. Alemania 1-1 Friendlies 06/09/2019 Alemania vs. Países Bajos 2-4 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Países Bajos vs. Alemania 2-3 UEFA European Championship Qualifiers 19/11/2018 Alemania vs. Países Bajos 2-2 UEFA Nations League 13/10/2018 Países Bajos vs. Alemania 3-0 UEFA Nations League 14/11/2012 Países Bajos vs. Alemania 0-0 Friendlies

Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One

Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Alemania suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Países Bajos suma 11 puntos en el torneo.