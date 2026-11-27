La Roja Sub 17 de Ariel Leporati consiguió su segunda victoria al imponerse por 1-0 al equipo europeo y avanza directo a la siguiente ronda.

Este viernes Chile sacó la tarea adelante en el Mundial Sub 17 y se metió en la ronda de los 28 mejores del certamen, al imponerse por 1-0 ante Montenegro en su tercer y último partido por el Grupo J.

La Roja Sub 17 venía de caer sorpresivamente por 2-1 ante República Dominicana y necesitaba de una victoria esta jornada para avanzar de forma directa a dieciseisavos de final, lo que logró gracias al gol del lateral Baltazar Oróstica a los 32 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, los dirigidos por Ariel Leporati clasifican como líderes de su grupo, pues terminaron igualados en seis puntos con Argelia, pero la diferencia de gol benefició a Chile.

¡ORÓSTICA LA EMPEZÓ Y LA TERMINÓ! Gran jugada del lateral de Chile para poner el primero ante Montenegro. #MundialSub17EnDSPORTS #U17WC https://t.co/MJCmTJSTcJ — DSPORTS (@DSports) November 27, 2026

Cabe recordar que en la primera fecha el Equipo de Todos se impuso por 4-2 a los africanos, en una tremenda remontada que termina marcando esta clasificación del combinado austral.

De todos modos los argelinos clasificaron en segundo lugar, tras vencer en paralelo a los caribeños (1-0), quienes también pasaron de ronda como uno de los cuatro mejores terceros.

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El rival de Chile en la siguiente ronda sería Marruecos, que quedó segundo en el Grupo H, tras vencer a Fiji, empatar con China y perder ante España. Todavía no hay programación definida para este duelo a eliminación directa.

La tabla del Grupo J