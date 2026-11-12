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Alineaciones de Montenegro y Letonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Montenegro y Letonia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Montenegro vs. Latvia, Liga de Naciones
Montenegro vs. Latvia, Liga de Naciones

Montenegro recibe a Letonia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Montenegro viene de empatar 0-0 con Armenia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Letonia viene de caer 1-2 ante Chipre y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Montenegro y Letonia

Montenegro (4-3-3): Balša Popović, Milan Roganović, Slobodan Rubežić, Igor Vujačić, Ognjen Gašević, Vasilije Adžić, Andrija Bulatović, Marko Janković, Sead Hakšabanović, Nikola Krstović, Milutin Osmajić. DT: Mirko Vučinić.

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Letonia (5-4-1): Rihards Matrevics, Raivis Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Deniss Meļņiks, Dennis Cirkin, Andrejs Cigaņiks, Markuss Strods, Dmitrijs Zelenkovs, Lūkass Vapne, Eduards Dašķevičs, Roberts Uldriķis. DT: Paolo Nicolato.

La previa de Montenegro y Letonia: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 12 de noviembre
  • Hora: 16:45 (hora de Chile)
  • Historial: 5 cruces — Montenegro ganó 3, Letonia ganó 0 y empataron 2
  • Último antecedente: 02/10/2026: Letonia 1-2 Montenegro
  • Próximo partido de Montenegro: vs. Chipre, domingo 15 de noviembre
  • Próximo partido de Letonia: vs. Armenia, domingo 15 de noviembre
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