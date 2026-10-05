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Liga de Naciones

Alineaciones de Croacia y España por la Liga de Naciones: formaciones probables

Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Croatia vs. Spain, Liga de Naciones
Croatia vs. Spain, Liga de Naciones

Se viene Croacia vs. España este martes 6 de octubre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Croacia y España

Croacia viene de caer 0-7 ante Inglaterra y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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España viene de ganarle 3-1 a República Checa y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Croacia y España

Croacia (4-2-3-1): Dominik Livaković, Ivan Perišić, Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Šutalo, Petar Sučić, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Petar Musa, Nikola Vlašić, Franjo Ivanović. DT: Slaven Bilić.

España (4-2-3-1): David Raya, Francisco Garcia, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Iván Fresneda, Dani Olmo, Pedri, Rodri, Roberto Fernández, Álex Baena, Lamine Yamal. DT: Luis De La Fuente.

Suplentes de Croacia: Josip Stanišić, Ivan Smolčić, Andrej Kramarić, Ivor Pandur, Mario Pašalić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Marco Pašalić, Igor Matanović, Luka Sučić, Josip Mišić, Dominik Kotarski.

Suplentes de España: Dean Huijsen, Mikel Merino, Víctor Muñoz, Fabián Ruiz, Fermín López, Yéremy Pino, Marc Pubill, Josep Martínez, Martín Zubimendi, Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella, Unai Simón.

La previa de Croacia y España: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 6 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Chile)
  • Historial: 12 cruces — Croacia ganó 3, España ganó 8 y empataron 2
  • Último antecedente: 29/09/2026: España 4-1 Croacia
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