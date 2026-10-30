La Roja Femenina tiene un partido amistoso de aquello para la próxima fecha FIFA, pues se medirá con la última campeona del mundo.

Este viernes se confirmó un nuevo partido amistoso para La Roja Femenina, que en la próxima fecha FIFA de noviembre tendrá una gira por Europa, en la que se medirá nada más que con las últimas campeonas del mundo.

Se trata de la Selección de España, que recibirá a las dirigidas por Luis Mena en la ciudad de León, el sábado 28 de noviembre a las 14:00 horas de Chile.

Así lo dieron a conocer a través de las redes sociales de la Selección Chilena, en lo que fue una noticia que sorprendió a todos los hinchas del Equipo de Todos.

Cabe recordar que España ganó el Mundial de Nueva Zelanda 2023, siendo el primero para el combinado femenino ibérico, con estrellas como Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, las ganadoras de los últimos seis Balones de Oro.

De ahí en adelante La Roja europea solo ha sabido de triunfos internacionales, pues el equipo masculino ganó la Eurocopa 2024 y recientemente el Mundial 2026.

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Cabe recordar que la Selección Chilena está en un proceso de volver a armarse de cara a la próxima Copa América Femenina y el siguiente proceso clasificatorio para la Copa del Mundo, tras quedar eliminada rumbo al Mundial de Brasil 2027.

En síntesis