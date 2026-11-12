Alineaciones de República Checa y España por la Liga de Naciones: formaciones probables

República Checa y España se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

República Checa recibe a España este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. República Checa viene de caer 0-3 ante Inglaterra y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. España viene de ganarle 2-1 a Croacia y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de República Checa y España

República Checa (4-2-3-1): Antonín Kinský, Vladimír Coufal, Štěpán Chaloupek, Ladislav Krejčí, Jiří Sláma, Tomáš Souček, Kryštof Daněk, Alex Král, Lukáš Ambros, Adam Hložek, Lukáš Červ.

España (4-2-3-1): Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Alex Grimaldo, Fabián Ruiz, Fermín López, Martín Zubimendi, Jorge De Frutos, Ferran Torres, Álex Baena. DT: Luis De La Fuente.

La previa de República Checa y España: todo lo que hay que saber