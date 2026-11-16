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Liga de Naciones

Alineaciones de Suiza y Escocia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Suiza y Escocia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Switzerland vs. Scotland, Liga de Naciones
Switzerland vs. Scotland, Liga de Naciones

Suiza recibe a Escocia este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Suiza viene de empatar 0-0 con Eslovenia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Escocia viene de ganarle 2-1 a Macedonia del Norte y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Suiza y Escocia

Suiza (4-2-3-1): Gregor Kobel, Zachary Athekame, Nico Elvedi, Eray Coemert, Sascha Britschgi, Remo Freuler, Fabian Rieder, Denis Zakaria, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Michel Aebischer. DT: Murat Yakin.

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Escocia (3-4-1-2): Angus Gunn, Ryan Porteous, Luke Graham, Kieran Tierney, Ben Gannon-Doak, Lewis Ferguson, John McGinn, Billy Gilmour, Andy Robertson, Scott Mctominay, Ché Adams. DT: Sébastien Pocognoli.

La previa de Suiza y Escocia: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 16 de noviembre
  • Hora: 16:45 (hora de Chile)
  • Historial: 12 cruces — Suiza ganó 4, Escocia ganó 4 y empataron 4
  • Último antecedente: 29/09/2026: Escocia 0-3 Suiza
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