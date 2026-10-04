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Liga de Naciones

Alineaciones de Italia y Turquía por la Liga de Naciones: formaciones probables

Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Italy vs. Turkey, Liga de Naciones
Italy vs. Turkey, Liga de Naciones

Se viene Italia vs. Turquía este lunes 5 de octubre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Italia y Turquía

Italia viene de empatar 1-1 con Francia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Turquía viene de caer 0-3 ante Bélgica y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Italia y Turquía

Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Giorgio Scalvini, Michael Kayode, Nicolo Fagioli, Sandro Tonali, Davide Frattesi, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Moise Kean.

Turquía (3-4-3): Ugurcan Cakir, Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ismail Yuksek, Bartug Elmaz, Kerem Akturkoglu, Ferdi Kadioglu, Arda Guler, Baris Alper Yilmaz, Oguz Aydin. DT: Vincenzo Montella.

Suplentes de Italia: Matteo Ruggeri, Samuele Ricci, Gianluca Scamacca, Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario, Mohamed Ali Zoma, Issa Doumbia, Daniel Maldini, Nicolo Barella, Antonio Vergara, Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini.

Suplentes de Turquía: Emirhan Topcu, Salih Ozcan, Demir Tiknaz, Deniz Gul, Ilhan Fakili, Altay Bayindir, Eren Elmali, Ozan Kabak, Irfan Can Kahveci, Yunus Akgun, Mustafa Eskihellac, Muhammed Sengezer.

La previa de Italia y Turquía: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 5 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Chile)
  • Historial: 12 cruces — Italia ganó 8, Turquía ganó 0 y empataron 4
  • Último antecedente: 28/09/2026: Turquía 1-4 Italia
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