Suecia vs. Bosnia y Herzegovina: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Suecia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suecia recibe a Bosnia y Herzegovina este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas semanas estos dos equipos ya se cruzaron y no se sacaron ventajas. Ahora se vuelven a ver las caras con otro condimento sobre la mesa en esta Liga de Naciones.

Lo que está en juego es la diferencia en la tabla de grupo, algo que ninguno de los dos puede darse el lujo de resignar a esta altura del certamen.

La actualidad de ambos equipos

Suecia llega con el envión de haber ganado afuera ante Rumania y suma a eso un triunfo previo de local frente a Polonia, una racha que la tiene entre los equipos que más puntos sumaron en sus últimos compromisos. El empate reciente ante este mismo rival es el único borrón en una seguidilla que, por lo demás, la muestra sólida.

Bosnia y Herzegovina tampoco llega mal parada: viene de un triunfo apretado de local contra Polonia y antes había goleado 4-2 de visitante a Rumania. El empate con Suecia en la fecha pasada le dejó un sabor amargo porque pudo haberse llevado los tres puntos, y esa sensación de deuda pendiente puede jugar a su favor esta vez.

El historial entre Suecia y Bosnia y Herzegovina

El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron apenas dos veces, con un triunfo para Suecia y un empate, sin derrotas para los suecos en el cara a cara. El duelo más reciente, hace poco más de un mes, terminó 1-1 en cancha de Bosnia y Herzegovina. El único antecedente anterior data de 2010, cuando Suecia se impuso 4-2 como local.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Bosnia y Herzegovina vs. Suecia 1-1 UEFA Nations League 29/05/2010 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina 4-2 Friendlies

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Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One

Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5

Disney+ Premium, ESPN 5 España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis