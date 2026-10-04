Alineaciones de Rumania y Suecia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Rumania vs. Suecia este lunes 5 de octubre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Rumania y Suecia
Rumania viene de caer 0-6 ante Polonia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Suecia viene de empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Rumania y Suecia
Rumania (4-2-3-1): Ottó Hindrich, Nicusor Bancu, Andrei Coubiș, Bogdan Racovițan, Andrei Ratiu, Ianis Hagi, Razvan Marin, Tudor Baluta, Daniel Birligea, Valentin Mihaila, Dennis Man.
Suecia (4-4-1-1): Viktor Johansson, Gabriel Gudmundsson, Victor Lindelof, Eric Smith, Hampus Skoglund, Besfort Zeneli, Sebastian Nanasi, Hugo Larsson, Jesper Karlstrom, Alexander Bernhardsson, Viktor Gyokeres. DT: Graham Potter.
Suplentes de Rumania: Ionut Radu, Marius Marin, Florin Tanase, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Sebastian Andrei Borza, Valentin Cojocaru, Catalin Cirjan, Olimpiu Morutan, Tony Strata.
Suplentes de Suecia: Noel Tornqvist, Felix Beijmo, Lucas Bergvall, Daniel Svensson, Paulos Abraham, Hugo Bolin, Williot Swedberg, Ken Sema, Samuel Dahl, Melker Ellborg, Victor Eriksson.
La previa de Rumania y Suecia: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 5 de octubre
- Hora: 15:45 (hora de Chile)
- Historial: 9 cruces — Rumania ganó 3, Suecia ganó 5 y empataron 2
- Último antecedente: 25/09/2026: Suecia 2-1 Rumania