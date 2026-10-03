Azerbaiyán vs. Lituania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Lituania visita a Azerbaiyán este domingo 4 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- Chile: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Azerbaiyán empató 0-0 como local ante Liechtenstein en la fecha anterior. Azerbaiyán está 38° en la tabla con 2 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Lituania.
En su último compromiso, Lituania empató 1-1 como local ante Azerbaiyán. El conjunto marcha 19° con 4 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Liechtenstein.
El historial entre Azerbaiyán y Lituania
Azerbaiyán y Lituania se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 1 triunfo de Azerbaiyán, 1 de Lituania y 2 empates.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Lituania vs. Azerbaiyán
|1-1
|UEFA Nations League
|25/03/2019
|Azerbaiyán vs. Lituania
|0-0
|Friendlies
|26/03/2008
|Lituania vs. Azerbaiyán
|1-0
|Friendlies
|25/06/1998
|Azerbaiyán vs. Lituania
|2-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Azerbaiyán y Lituania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Azerbaiyán suma 2 puntos en el torneo.
- Lituania suma 4 puntos en el torneo.