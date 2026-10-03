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Liga de Naciones

Azerbaiyán vs. Lituania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Azerbaiyán y Lituania se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Azerbaijan vs. Lithuania, Liga de Naciones
Azerbaijan vs. Lithuania, Liga de Naciones

Lituania visita a Azerbaiyán este domingo 4 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • Chile: 10:00 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Azerbaiyán empató 0-0 como local ante Liechtenstein en la fecha anterior. Azerbaiyán está 38° en la tabla con 2 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Lituania.

En su último compromiso, Lituania empató 1-1 como local ante Azerbaiyán. El conjunto marcha 19° con 4 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Liechtenstein.

El historial entre Azerbaiyán y Lituania

Azerbaiyán y Lituania se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 1 triunfo de Azerbaiyán, 1 de Lituania y 2 empates.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Lituania vs. Azerbaiyán1-1UEFA Nations League
25/03/2019Azerbaiyán vs. Lituania0-0Friendlies
26/03/2008Lituania vs. Azerbaiyán1-0Friendlies
25/06/1998Azerbaiyán vs. Lituania2-1Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Azerbaiyán y Lituania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Azerbaiyán suma 2 puntos en el torneo.
  • Lituania suma 4 puntos en el torneo.
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