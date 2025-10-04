Carlos Caszely manifestó una profunda emoción tras recibir un inesperado homenaje en Europa, impulsado por el legendario exfutbolista francés Éric Cantona, quien encargó una pintura en honor al ídolo chileno.

A solicitud de Cantona, el reconocido artista británico Michael Browne creó la obra titulada “Teatro de las pesadillas”, en la que retrata al histórico delantero de Colo Colo junto a su madre. La pieza forma parte de una colección curada por el propio Cantona y actualmente se exhibe en Manchester.

El exjugador del Manchester United, conmovido por la historia de Caszely tras ver el documental Rebeldes del fútbol (2012), quiso plasmarlo como un símbolo de resistencia frente a la dictadura militar chilena.

La emoción total de Carlos Caszely

En el lanzamiento del balón oficial del Mundial 2026, el ‘Chino’ expresó su emoción por el homenaje de Cantona. “Cuando lo vi se me puso la piel de gallina (…) que esté en el museo de Manchester para mí es un orgullo enorme, porque no me lo esperaba. Ahora que lo supe, estoy realmente emocionado por eso”, reconoció Caszely en declaraciones a Radio ADN.

El ídolo de Colo Colo no ocultó su emoción y agradeció el gesto tras ver la imagen de su madre en la pintura. “Que lo anden trayendo por toda Europa. Es algo impensado para un chileno”, cerró el ex goleador de la selección chilena.