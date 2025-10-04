El histórico goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, no se guardó nada a la hora de analizar la compleja temporada de los albos marcada por la paupérrima campaña en todos los frentes y que gatilló la traumática salida de Jorge Almirón y posterior llegada del técnico Fernando Ortiz.

El ‘Tanque’ mostró su preocupación por el irregular presente del equipo y la posibilidad de quedar fuera de torneos internacionales. “Colo Colo es uno de los equipos que más gasta todos los años, que más invierte, y por eso hay que exigirle. Este club tiene la obligación de estar todos los años en Copa Libertadores, es lo mínimo”, expresó el exdelantero en el lanzamiento del balón del Mundial 2026.

Además, aseguró que “si no sale campeón, al menos debe clasificar al torneo continental. Este año ha sido malo para la institución en todo sentido, y ojalá en estos siete partidos que quedan pueda sumar triunfos para meterse en una copa internacional”.

Esteban Paredes es el goleador histórico del fútbol chileno con 216 goles (Photosport).

Esteban Paredes advierte: “Será un fracaso total”

Paredes fue aún más categórico al proyectar el cierre de temporada: “Si no se clasifica a ninguna copa, será un fracaso total para Colo Colo. Y obviamente se tendrán que ir varios nombres. Cuando no hay copas internacionales, solo juegas el torneo local y la Copa Chile, y las inversiones deben ajustarse, bajando costos y sueldos porque la institución se verá afectada”.

Finalmente, el ídolo albo apuntó a la necesidad de levantar el nivel con la llegada de Fernando Ortiz: “Este año no ha sido positivo. Colo Colo quedó fuera de la Libertadores, Sudamericana y Copa Chile, y está muy abajo en el torneo nacional. Esperamos que con Ortiz el equipo recupere terreno, se meta en una copa y vuelva a ser protagonista el próximo año, porque el hincha lo necesita”.

A siete fechas del final, Colo Colo ocupa el 8° lugar en la tabla de posiciones de la Liga de Primera y está a cuatro unidades de Cobresal, quien ocupa la séptima colocación y cierra el grupo de clasificados a copas internacionales.