Carlos Caszely estuvo presente en la celebración dieciochera de Colo Colo en el estadio Monumental. El ídolo del Cacique bailó un pie de cueca con la delantera del primer equipo femenino, Mary Valencia, lo que sacó aplausos entre los hinchas Albos.

El Gerente dejó un mensaje por estas Fiestas Patrias e hizo un especial guiño a Universidad de Chile que se medirá ante Alianza Lima este jueves a las 21:30 en Perú. Don Carlos dejó claro que hace fuerza por todos los clubes chilenos que están en torneos internacionales.

“Soy chileno, soy colocolino y soy de todos los equipos chilenos que nos representan en torneos internacionales”, lanzó dejando un tremendo mensaje de deportividad y buena onda a través de su Instagram.

El referente del fútbol chileno confesó que sabe de cueca: “Me gustan las empanadas, el choripán y el chancho en piedra, me gusta la música chilena y sus fiestas patrias. Desde muy niño bailo cueca chilota y chora con orgullo”.

En ese aspecto, valoró de gran manera volver a bailar y junto a una destacada integrante del club: “Ayer después de algunos años volvi a bailar y qué mejor que con la delantera de Colo-Colo femenino, Mary Valencia”.

¿Cuándo es el partido de Universidad de Chile ante Alianza Lima?

Los Azules visitarán a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre a las 21:30 en el estadio Alejandro Villanueva por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Universidad de Chile es el único equipo chileno que sigue compitiendo en torneos internacionales a esta altura del año.