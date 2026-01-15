Chile sigue haciendo historia en la Kings World Cup Nations, el mundial de fútbol 7, donde La Roja se metió a semifinales este miércoles tras vencer a Alemania por un lapidario 8-5.

Con goles de Matías Herrera, Matías Rojas, Mathias Vidangossy (x2), Ezequiel Luna, Ignacio Herrera y Pedro ‘Coloro’ Canales, Chile se impuso sin apelaciones a su rival europeo.

Ahora será el turno de enfrentar a uno de los máximo favoritos del certamen que se disputa en Brasil. Este jueves, el ‘Equipo de Todos’ comandado por Arturo Vidal y Shelao, se medirá contra la España de DjMaRiiO.

Por la otra llave, México enfrentará a Brasil. Los ganadores de ambos cuadros se enfrentarán en la gran final programada para el próximo 17 de enero.

Chile quiere una final histórica en el Mundial de la Kings League (@_KingsWorld).

A qué hora juega Chile vs. España en la Kings World Cup Nations

Chile y España se enfrentarán en la primera semifinal de la Kings World Cup Nations este jueves 15 de enero desde las 18:00 horas.

Quién transmite por TV Chile vs. España

El duelo de semifinales entre Chile y España será transmitido EN VIVO por la señal abierta de Canal 13.

Quién transmite online la semifinal de la Kings World Cup Nations

El choque entre La Roja e hispanos podrá verse en streaming por la app 13Go, YouTube de Canal 13 y las plataformas digitales de la Kings League.