Este sábado 17 de enero, Chile disputa la final de la Kings World Cup Nations o más conocido como Mundial de la Kings League, donde será visita ante Brasil en el Allianz Parque del Palmeiras, Sao Paulo.

La final está programada para las 20:00 horas de nuestro país, donde La Roja quiere coronar una campaña perfecta en su primera participación, que ya es histórica.

El equipo que preside Arturo Vidal y el streamer Shelao, llega invicto luego de vencer en fase de grupos a Países Bajos, Marruecos y Colombia. En cuartos de final dejó fuera a Alemania y en semifinal eliminó a España, los creadores de este formato.

Ahora se viene la Verdeamarela que capitanea Neymar, que viene de dejar en el camino a México e Italia. Antes había vencido a Perú, Qatar y en el estreno se había inclinado ante España.

Chile va por la hazaña completa ante Brasil. (Foto: @chile_kwcn)

¿Cómo ver EN VIVO y GRATIS en CHILE la final del Mundial de la Kings League?

TELEVISIÓN ABIERTA

Esta final, así como toda la participación de Chile, será transmitida en vivo por televisión abierta a través de la señal de Canal 13.

STREAMING

En streaming se podrá ver en múltiples plataformas, como 13GO y en los canales oficiales de la Kings League en YouTube, Twitch y TikTok.

Además, también será transmisión de ESPN3 y de Disney+ en su plan premium.

En síntesis