El 2026 ya llegó y en este primer día del año, el fútbol no se da respiro y seguirá con su acción para la alegría de todos los fanáticos, quienes en esta primera jornada del año podrán seguir deleitándose con un buen partido de fútbol.

En este 1 de enero la pelotita no tiene descanso y en el fútbol inglés la acción sigue, en donde la Premier League nos dejará partidos de alto nivel, en donde equipos como el Liverpool y el Manchester City saltarán al campo de juego.

Los dirigidos por Arne Slot recibirán en Anfield al Leeds United a partir de las 14:30 horas, mientras que el conjunto de Pep Guardiola, quien se mantiene firme en la lucha por el título, visitará el Stadium Of Light para enfrentarse al Sunderland a las 17:00.

Otros de los partidos que se disputarán en esta fecha de la Premier League serán el del Crystal Palace vs Fulham a las 14:30 horas y el Brentford ante Tottenham a las 17:00 horas.

Los chilenos saltan a la cancha en el Championship

Núñez verá acción en esta jornada | Foto: Getty Images

En la división de plata del fútbol inglés, la Championship también habrá acción en esta jornada, en la que los tres jugadores chilenos podrán saltar al terreno de juego en su primer partido del año.

El Derby County de Ben Brereton se enfrentará en condición de local ante el Middlesbrough, el Ipswich Town de Marcelino Núñez recibirá también en casa al Oxford United y también el Swansea de Lawrence Vigoroux recibirá como local al West-Brom, todos estos partidos a las 12:00 horas.

A continuación, en Bolavip Chile te entregamos la cartelera de fútbol para lo que será este 1 de enero, en la que podrás recibir este nuevo año con un buen partido de fútbol.

CARTELERA PARA ESTE 1 DE ENERO DEL 2025

Premier League

14:30: Crystal Palace vs Fulham – Disney+ y ESPN

14:30: Liverpool vs Leeds United – Disney+ y ESPN

17:00: Brentford vs Tottenham – Disney+ y ESPN

17:00: Sunderland vs Manchester City – Disney+ y ESPN

Championship (no serán televisados)

12:00: Ipswich Town (Marcelino Núñez) vs. Oxford United

12:00: Derby County (Ben Brereton) vs Middlesbrough

12:00: Swansea (Lawrence Vigoroux) vs West-Brom