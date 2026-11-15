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Liga de Naciones

Croacia vs. República Checa: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croatia vs. Czechia, Liga de Naciones
Croatia vs. Czechia, Liga de Naciones

Croacia recibe a República Checa este domingo 15 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: Croacia y República Checa cierran la fecha con más dudas que certezas sobre su andar en esta Liga de Naciones.

No hay demasiado en juego salvo el orgullo y la necesidad de cortar una racha negativa, pero el historial reciente entre ambos invita a pensar en un partido parejo más allá de los números de la tabla.

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La actualidad de ambos equipos

Croacia llega golpeada tras perder sus últimos tres compromisos, incluida una caída dura 0-7 ante Inglaterra que todavía pesa. Suma apenas 3 puntos en cinco presentaciones y marcha 44° entre 54 selecciones, un andar que contrasta con la jerarquía que se le supone.

República Checa tampoco encuentra respuestas: no ganó ninguno de sus últimos cinco partidos y llega sin puntos sumados, 52° en la tabla general. La visita necesita mostrar algo distinto a lo que viene haciendo frente a España e Inglaterra si quiere evitar otra noche para el olvido.

El historial entre Croacia y República Checa

Croacia domina claramente el historial con 4 victorias sobre 7 enfrentamientos, sin derrotas ante República Checa, que suma cuatro empates y ninguna victoria en la serie. El goleo también favorece a los croatas, 15 contra 8, con un 5-1 en 2025 como el resultado más abultado de los últimos cruces.

Los últimos dos antecedentes muestran paridad, un 0-0 y un ajustado 2-1, lo que marca que aunque la historia general sea favorable para Croacia, los encuentros recientes vienen más cerrados de lo que indican las estadísticas globales.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026República Checa vs. Croacia1-2UEFA Nations League
09/10/2025República Checa vs. Croacia0-0UEFA World Cup Qualifiers
09/06/2025Croacia vs. República Checa5-1UEFA World Cup Qualifiers
18/06/2021Croacia vs. República Checa1-1UEFA European Championship
17/06/2016República Checa vs. Croacia2-2UEFA European Championship
09/02/2011Croacia vs. República Checa4-2Friendlies
11/12/1996Croacia vs. República Checa1-1Friendlies

Horario del partido

  • Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
  • Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
  • España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
  • República Checa suma 0 puntos en el torneo.
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