Croacia vs. República Checa: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Croacia recibe a República Checa este domingo 15 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: Croacia y República Checa cierran la fecha con más dudas que certezas sobre su andar en esta Liga de Naciones.
No hay demasiado en juego salvo el orgullo y la necesidad de cortar una racha negativa, pero el historial reciente entre ambos invita a pensar en un partido parejo más allá de los números de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
Croacia llega golpeada tras perder sus últimos tres compromisos, incluida una caída dura 0-7 ante Inglaterra que todavía pesa. Suma apenas 3 puntos en cinco presentaciones y marcha 44° entre 54 selecciones, un andar que contrasta con la jerarquía que se le supone.
República Checa tampoco encuentra respuestas: no ganó ninguno de sus últimos cinco partidos y llega sin puntos sumados, 52° en la tabla general. La visita necesita mostrar algo distinto a lo que viene haciendo frente a España e Inglaterra si quiere evitar otra noche para el olvido.
El historial entre Croacia y República Checa
Croacia domina claramente el historial con 4 victorias sobre 7 enfrentamientos, sin derrotas ante República Checa, que suma cuatro empates y ninguna victoria en la serie. El goleo también favorece a los croatas, 15 contra 8, con un 5-1 en 2025 como el resultado más abultado de los últimos cruces.
Los últimos dos antecedentes muestran paridad, un 0-0 y un ajustado 2-1, lo que marca que aunque la historia general sea favorable para Croacia, los encuentros recientes vienen más cerrados de lo que indican las estadísticas globales.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|República Checa vs. Croacia
|1-2
|UEFA Nations League
|09/10/2025
|República Checa vs. Croacia
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|09/06/2025
|Croacia vs. República Checa
|5-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|18/06/2021
|Croacia vs. República Checa
|1-1
|UEFA European Championship
|17/06/2016
|República Checa vs. Croacia
|2-2
|UEFA European Championship
|09/02/2011
|Croacia vs. República Checa
|4-2
|Friendlies
|11/12/1996
|Croacia vs. República Checa
|1-1
|Friendlies
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Croacia suma 3 puntos en el torneo.
- República Checa suma 0 puntos en el torneo.