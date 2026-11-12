Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Letonia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro y Letonia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro recibe a Letonia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Montenegro llega con el envión de un arranque sólido en el grupo y la chance de sacar una ventaja cómoda a falta de una fecha para el cierre. Letonia, en cambio, llega golpeada y sin margen para seguir regalando puntos.

El partido no define nada de forma matemática, pero para Montenegro significa consolidar un lugar entre los mejores del grupo, mientras que para Letonia ya es casi una cuestión de orgullo.

La actualidad de ambos equipos

Montenegro viene de empatar sin goles ante Armenia y acumula una buena racha reciente, con dos triunfos en sus últimos tres partidos, incluido uno justamente ante este rival. Está séptimo con 10 puntos en cuatro presentaciones, una ubicación que refleja un andar parejo en esta Liga de Naciones.

Letonia, en cambio, no logra despegar: cayó en su visita a Chipre tras un empate sin goles ante el mismo rival, y antes había perdido justamente contra Montenegro. Suma apenas un punto en cuatro juegos y está 48° entre 54 equipos, un lugar que pesa y que obliga a pensar más en el futuro que en esta Liga de Naciones puntual.

El historial entre Montenegro y Letonia

El historial es ampliamente favorable a Montenegro, que ganó tres de los cinco enfrentamientos directos y nunca perdió ante Letonia. Hubo dos empates y los goles también inclinan la balanza para el lado montenegrino, que marcó siete frente a los tres de su rival.

El antecedente más reciente es justamente de este mismo certamen: Montenegro se impuso 2-1 de visitante hace poco más de un mes, en un resultado que confirma la tendencia histórica entre ambas selecciones.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Letonia vs. Montenegro 1-2 UEFA Nations League 07/09/2021 Montenegro vs. Letonia 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 24/03/2021 Letonia vs. Montenegro 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2020 Montenegro vs. Letonia 1-1 Friendlies 15/08/2012 Montenegro vs. Letonia 2-0 Friendlies

Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs

Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs

San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Montenegro y Letonia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Montenegro suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Letonia suma 1 punto en el torneo.