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Liga de Naciones

Letonia vs. Armenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Letonia y Armenia se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Latvia vs. Armenia, Liga de Naciones
Latvia vs. Armenia, Liga de Naciones

Letonia recibe a Armenia este domingo 15 de noviembre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. No hay demasiado en juego para ninguno de los dos en esta fecha de la Liga de Naciones, pero ambos necesitan cortar con la racha de resultados flojos que vienen arrastrando.

Es un partido entre dos selecciones que ya no pelean por nada importante en este grupo, aunque siempre queda el orgullo y la chance de cerrar el año con una victoria.

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La actualidad de ambos equipos

Letonia llega golpeada después de perder sus tres últimos partidos, el más reciente ante Montenegro por 2-1 jugando de visitante. Con apenas un punto en cinco fechas y en el puesto 49, el equipo local necesita un triunfo para no terminar el año sin sumar de manera consistente.

Armenia tampoco atraviesa un gran presente, aunque su andar es algo más firme: viene de empatar 1-1 con Chipre de local y antes había igualado sin goles frente a Montenegro. Con cinco puntos y la posición 34, el equipo visitante llega con la idea de aprovechar el mejor momento relativo para sacar los tres puntos.

El historial entre Letonia y Armenia

El historial reciente favorece claramente a Armenia, que ganó 4 de los 7 cruces y además se impuso en el antecedente más cercano, 2-0 en septiembre de este año. Letonia solo pudo ganarle dos veces, la última en 2023, y hubo un empate en 2009. En total de goles también manda Armenia, con 10 convertidos contra 7 de Letonia.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Armenia vs. Letonia2-0UEFA Nations League
17/11/2024Letonia vs. Armenia1-2UEFA Nations League
07/09/2024Armenia vs. Letonia4-1UEFA Nations League
12/10/2023Letonia vs. Armenia2-0UEFA European Championship Qualifiers
19/06/2023Armenia vs. Letonia2-1UEFA European Championship Qualifiers
03/09/2014Letonia vs. Armenia2-0Friendlies
11/02/2009Letonia vs. Armenia0-0Friendlies

Horario del partido

  • Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
  • Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
  • España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Letonia y Armenia se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Letonia suma 1 punto en el torneo.
  • Armenia suma 5 puntos en el torneo.
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