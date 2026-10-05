Dónde ver EN VIVO Croacia vs. España por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia recibe a España este martes 6 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.
España llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Croacia tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Croacia perdió 0-7 como local ante Inglaterra. El conjunto marcha 40° con 3 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante España.
España viene de ganar 3-1 como local ante República Checa. El equipo ocupa el puesto 3 con 9 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Croacia.
El historial entre Croacia y España
Croacia y España se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 3 triunfos de Croacia, 8 de España y 2 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|España vs. Croacia
|4-1
|UEFA Nations League
|15/06/2024
|España vs. Croacia
|3-0
|UEFA European Championship
|18/06/2023
|Croacia vs. España
|0-0
|UEFA Nations League
|28/06/2021
|Croacia vs. España
|3-5
|UEFA European Championship
|15/11/2018
|Croacia vs. España
|3-2
|UEFA Nations League
|11/09/2018
|España vs. Croacia
|6-0
|UEFA Nations League
|21/06/2016
|Croacia vs. España
|2-1
|UEFA European Championship
|18/06/2012
|Croacia vs. España
|0-1
|UEFA European Championship
|07/06/2006
|Croacia vs. España
|1-2
|Friendlies
|22/02/2000
|Croacia vs. España
|0-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Croacia suma 3 puntos en el torneo.
- España suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y Inglaterra.