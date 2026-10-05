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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Croacia vs. España por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croatia vs. Spain, Liga de Naciones
Croatia vs. Spain, Liga de Naciones

Croacia recibe a España este martes 6 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

España llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Croacia tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Croacia perdió 0-7 como local ante Inglaterra. El conjunto marcha 40° con 3 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante España.

España viene de ganar 3-1 como local ante República Checa. El equipo ocupa el puesto 3 con 9 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Croacia.

El historial entre Croacia y España

Croacia y España se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 3 triunfos de Croacia, 8 de España y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026España vs. Croacia4-1UEFA Nations League
15/06/2024España vs. Croacia3-0UEFA European Championship
18/06/2023Croacia vs. España0-0UEFA Nations League
28/06/2021Croacia vs. España3-5UEFA European Championship
15/11/2018Croacia vs. España3-2UEFA Nations League
11/09/2018España vs. Croacia6-0UEFA Nations League
21/06/2016Croacia vs. España2-1UEFA European Championship
18/06/2012Croacia vs. España0-1UEFA European Championship
07/06/2006Croacia vs. España1-2Friendlies
22/02/2000Croacia vs. España0-0Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
  • España suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y Inglaterra.
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