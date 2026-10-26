El fútbol tiene un nuevo mejor del mundo: Harry Kane se queda con el Balón de Oro 2026

El delantero inglés se convirtió en el nuevo ganador del Balón de Oro y además se llevó el premio al goleador del año.

Este lunes se dio a conocer el ganador del Balón de Oro 2026, donde para sorpresa de varios, el elegido fue el inglés Harry Kane, goleador del Bayern Múnich y capitán de la Selección de Inglaterra.

En la ceremonia de premiación que se llevó a cabo en el Teatro London Palladium en Londres, se develó el nombre que eligieron periodistas deportivos de todo el mundo, bajo el alero de la revista France Football.

El goleador inglés se ganó este premio a punta de goles, pues en la temporada pasada convirtió 61 tantos en 51 partidos con el Bayern, 73 en total contando los de la selección inglesa. Esto también le valió llevarse el reconocimiento al ‘Mejor Delantero’ esta jornada.

Cabe recordar que Kane viene de ganar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. Además, obtuvo el tercer lugar en el Mundial 2026.

El artillero de 33 años se convierte en el quinto futbolista inglés en hacerse del Balón de Oro, tras Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001).

Según el resultado de las votaciones, Harry Kane se impuso al francés Kylian Mbappé (Real Madrid) que quedó en el segundo lugar y al español Lamine Yamal (Barcelona) que terminó tercero. Este último por tercer año consecutivo se llevó el Premio Kopa al mejor futbolista joven.

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HARRY KANE IS THE 2026 BALLON D’OR! #ballondor https://t.co/k3CUlwLF1E — Ballon d’Or (@ballondor) October 26, 2026

El top 10 del Balón de Oro masculino 2026:

Harry Kane Kylian Mbappé Lamine Yamal Rodri Lionel Messi Khvicha Kvaratskhelia Ousmane Dembelé Erling Haaland Michael Olise Fabián Ruiz

El Balón de Oro femenino y Vozinha

Mientras que el Balón de Oro femenino fue para la española Alexia Putellas, que sumó el tercero para su vitrina personal, tras haberlo conseguido en 2021 y 2022.

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Por su parte, el arquero Vozinha de Colo Colo quedó en el sexto lugar en el ránking del premio ‘Lev Yashin’ que se lo adjudicó el español Unai Simón.