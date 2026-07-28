La primera reacción de Kylian Mbappé tras la oficialización de Zinedine Zidane como DT de Francia

El capitán de Francia y máximo goleador de los Mundiales tuvo breves palabras para el nombramiento de 'Zizou' en la selección gala.

La Federación Francesa de Fútbol recibió el respaldo inmediato de Kylian Mbappé tras la presentación de Zinedine Zidane como nuevo entrenador de la selección gala. Apenas unas horas después del anuncio, el goleador reaccionó públicamente a la oficialización de ‘Zizou’, quien asumirá el mando de “Les Bleus” tras la salida de Didier Deschamps, una semana después del Mundial 2026.

El delantero del Real Madrid y máximo anotador en la historia de los Mundiales, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un breve, pero significativo mensaje al nuevo seleccionador. Sobre una publicación de la Federación Francesa de Fútbol con la imagen de Zidane, Mbappé escribió: “Bienvenido a tu casa”.

Con la llegada de ‘Zizou’, Francia puso fin al exitoso ciclo de Didier Deschamps, quien estuvo 14 años al frente de la selección. Durante ese período conquistó el Mundial de Rusia 2018, la UEFA Nations League 2020/21 y disputó dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

MADRID, SPAIN – JULY 16: Real Madrid new signing, Kylian Mbappe (R) is greeted by former Real Madrid player and coach, Zinedine Zidane as he is unveiled at Estadio Santiago Bernabeu on July 16, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Mbappé, por su parte, fue nombrado capitán de la selección tras el retiro internacional del arquero Hugo Lloris luego del Mundial de Catar 2022. Sin embargo, en su presentación oficial como nuevo entrenador, Zidane evitó confirmar si el atacante seguirá portando la jineta: “No hemos hablado con Kylian; lo más importante para él es descansar. Tendremos la oportunidad de hablar de todo esto con él y con todos los jugadores próximamente, en septiembre”.

Respecto a cómo jugará Francia bajo sus órdenes, Zidane dejó algunas pistas: “Pronto verán mi estilo, tendremos una rueda de prensa en septiembre. Me apasiona el fútbol. Jugué de número 10, lo que me motiva es marcar goles. Viví en España 25 años, ya saben lo que eso significa. En el campo, fui un líder. Hoy me estoy convirtiendo en un líder gracias a mi experiencia”, apuntó.

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