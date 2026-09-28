¿Por qué no juega Kylian Mbappé en el partido entre Francia y Bélgica por la UEFA Nations League?

El crack francés, Kylian Mbappé no podrá decir presente en el duelo entre Francia y Bélgica por esta razón.

La Selección de Francia tiene hoy un nuevo desafío dentro de la UEFA Nations League 2026/27, donde el conjunto dirigido por Zinedine Zidane enfrenta a Bélgica por la segunda jornada de la competición.

Para este encuentro, el estratega francés deberá afrontar una importante baja, ya que una de sus principales figuras no dirá presente ante los belgas y ni siquiera estará disponible en el banco de los suplentes

Se trata de su delantero y capitán, Kylian Mbappé, quien no podrá acompañar a sus compañeros en este importante compromiso de la Nations League, ya que el goleador quedó fuera de la nómina en este duelo.

¿La razón de su ausencia?: Mbappé sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el debut de Francia ante Turquía, en la que encendió alarmas con su situación y desde la selección tomaron la decisión de liberarlo de la convocatoria para que logre su recuperación.

Mbappé será baja en Francia | Foto: Getty Images

De esta forma, la Selección de Francia no podrá contar con la presencia de su goleador para esta jornada, en un duelo complicado ante Bélgica. El lugar de Mbappé será ocupado por Esteban Lepaul.

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