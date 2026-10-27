El lunes fue la ceremonia de premiación del Balón de Oro y el arquero de Colo Colo se lució entre las máximas figuras del fútbol mundial.

El lunes se realizó la gala del Balón de Oro en Londres donde el gran ganador fue el goleador inglés Harry Kane, que se transformó en el nuevo mejor del mundo. Pero también hubo una delegación de Colo Colo liderada por Vozinha.

El arquero caboverdianio estuvo presente en la ceremonia de premiación, también pasó por la alfombra roja junto al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

La dupla colocolina dio que hablar en la gala, se tomaron fotografías con todas las estrellas del fútbol mundial, incluso el timonel albo contó una anécdota con Kane.

Mientras que Vozinha estuvo en un lugar privilegiado dentro del Teatro London Palladium, pues estuvo sentado en segunda fila detrás del tridente francés compuesto por Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembelé, el ganador del Balón de Oro 2025.

Las transmisión televisiva mostraba constantemente a este grupo, donde obviamente aparecía el portero del Cacique detrás de los astros de la selección francesa.

Cabe recordar que Mbappé era uno de los favoritos para llevarse el premio mayor, pero finalmente las votaciones le dieron el segundo lugar.

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Mientras que Vozinha que estana nominado al premio ‘Lev Yashin’ como mejor arquero, terminó sexto. El ganador en esta categoría fue el español Unai Simón, campeón del mundo en 2026.

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