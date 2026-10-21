El insólito desaire que sufrió Alexis Sánchez en el CF Montréal en la final de la Copa de Canadá

El tremendo desaire que sufrió Alexis Sánchez en la final del Campeonato de Canadá.

En esta jornada, el delanetro nacional Alexis Sánchez afrontaba su duelo más importante desde su llegada al CF Montréal, en donde disputaba la gran final del Campeonato Canadiense ante el Forge FC.

Dentro de lo que fue una infartante definción, el CF Montréal tuvo una noche para el olvido, en el que cayó por penales ante el Forge FC por 2-4, dejando escapar el título ante toda su gente.

El ‘Tocopillano’ no vio minutos dentro de este compromiso, en la que sorpresivamente su entrenador Philippe Eullaffroy decidió no contar con el chileno.

Este compromiso estuvo tan apretado, en el que ambos equipos terminaron llegando a la definición a penales, tras no lograr desequilibrar el marcador en los 90 minutos, ni en el tiempo extra.

Sánchez sufrió un tremendo desaire | Foto: Getty Images

Lo terrible para el chileno ocurrió en el último minuto del tiempo extra, en donde el DT del CF Montréal quiso hacer ingresar a Alexis Sánchez para patear uno de los penales para su equipo, pero aquello no pudo ser posible.

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El histórico nacional se preparaba para ingresar al campo de juego para ayudar a su equipo en esta definición a penales, pero el DT al realizar todo de forma tan cansina, no logró que el chileno pudiera ingresar, situación que molestó al máximo goleador histórico de ‘La Roja’.

De esta forma, Sánchez quedó con todas las ganas de poder decir presente en esta definición, en la que su equipo protagonizó un tremendo papelón al caer ante un equipo de inferior categoría en su propia casa.

A lot of confusion in the last minutes of extra time when it came to the subs. The physical trainer didn’t seem to be in the same page as Keita and Sanchez kept going back and forth. Not sure if CF Montreal ran out of time before making the subs — Andy Coronado (@andystake88) October 22, 2026