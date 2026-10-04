Francia vs. Bélgica en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El lunes 5 de octubre, Francia y Bélgica se cruzan por segunda vez en menos de diez días, algo poco habitual en el calendario de la Liga de Naciones. El resultado de aquel duelo todavía está fresco y le agrega morbo a la revancha.

Ninguno de los dos llega con margen de error si quiere meterse entre los mejores del grupo. Francia asoma como favorita, pero Bélgica ya demostró hace unos días que puede complicarle el partido.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Francia viene de empatar 1-1 de local ante Italia, un resultado que cortó una racha de dos triunfos seguidos como visitante, ambos por la mínima, ante Turquía y la propia Bélgica. Con 7 puntos en tres presentaciones, el equipo se mantiene en zona media de una tabla de 54 equipos y necesita sumar para no complicarse en la siguiente fase.

Bélgica, en cambio, llega entonada: goleó 3-0 de local a Turquía en su última presentación y antes de la derrota ante Francia había ganado como visitante frente a Italia. Son 6 puntos en tres juegos y la ubicación 16 en la clasificación, un contexto que obliga a no fallar si quiere escalar posiciones antes de que termine esta fase de grupos.

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El historial entre Francia y Bélgica

El historial es ampliamente favorable a Francia: de los 25 enfrentamientos entre ambas selecciones, ganó 14, Bélgica se quedó con 5 y hubo 6 empates, con una diferencia de goles de 46 a 27. La última vez que se vieron las caras, hace apenas unos días, Bélgica cayó 0-1 de local ante Francia, y en los enfrentamientos recientes la balanza también se inclinó para el lado francés, con triunfos en 2024 y 2021.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Bélgica vs. Francia 0-1 UEFA Nations League 14/10/2024 Bélgica vs. Francia 1-2 UEFA Nations League 09/09/2024 Francia vs. Bélgica 2-0 UEFA Nations League 01/07/2024 Francia vs. Bélgica 1-0 UEFA European Championship 07/10/2021 Bélgica vs. Francia 2-3 UEFA Nations League 10/07/2018 Francia vs. Bélgica 1-0 FIFA World Cup 07/06/2015 Francia vs. Bélgica 3-4 Friendlies 14/08/2013 Bélgica vs. Francia 0-0 Friendlies 15/11/2011 Francia vs. Bélgica 0-0 Friendlies 18/02/2004 Bélgica vs. Francia 0-2 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis