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Liga de Naciones

Francia vs. Bélgica en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

France vs. Belgium, Liga de Naciones
France vs. Belgium, Liga de Naciones

El lunes 5 de octubre, Francia y Bélgica se cruzan por segunda vez en menos de diez días, algo poco habitual en el calendario de la Liga de Naciones. El resultado de aquel duelo todavía está fresco y le agrega morbo a la revancha.

Ninguno de los dos llega con margen de error si quiere meterse entre los mejores del grupo. Francia asoma como favorita, pero Bélgica ya demostró hace unos días que puede complicarle el partido.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Francia viene de empatar 1-1 de local ante Italia, un resultado que cortó una racha de dos triunfos seguidos como visitante, ambos por la mínima, ante Turquía y la propia Bélgica. Con 7 puntos en tres presentaciones, el equipo se mantiene en zona media de una tabla de 54 equipos y necesita sumar para no complicarse en la siguiente fase.

Bélgica, en cambio, llega entonada: goleó 3-0 de local a Turquía en su última presentación y antes de la derrota ante Francia había ganado como visitante frente a Italia. Son 6 puntos en tres juegos y la ubicación 16 en la clasificación, un contexto que obliga a no fallar si quiere escalar posiciones antes de que termine esta fase de grupos.

El historial entre Francia y Bélgica

El historial es ampliamente favorable a Francia: de los 25 enfrentamientos entre ambas selecciones, ganó 14, Bélgica se quedó con 5 y hubo 6 empates, con una diferencia de goles de 46 a 27. La última vez que se vieron las caras, hace apenas unos días, Bélgica cayó 0-1 de local ante Francia, y en los enfrentamientos recientes la balanza también se inclinó para el lado francés, con triunfos en 2024 y 2021.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/09/2026Bélgica vs. Francia0-1UEFA Nations League
14/10/2024Bélgica vs. Francia1-2UEFA Nations League
09/09/2024Francia vs. Bélgica2-0UEFA Nations League
01/07/2024Francia vs. Bélgica1-0UEFA European Championship
07/10/2021Bélgica vs. Francia2-3UEFA Nations League
10/07/2018Francia vs. Bélgica1-0FIFA World Cup
07/06/2015Francia vs. Bélgica3-4Friendlies
14/08/2013Bélgica vs. Francia0-0Friendlies
15/11/2011Francia vs. Bélgica0-0Friendlies
18/02/2004Bélgica vs. Francia0-2Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Francia suma 7 puntos en el torneo.
  • Bélgica suma 6 puntos en el torneo.
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