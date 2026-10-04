Francia vs. Bélgica en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

El lunes 5 de octubre, Francia y Bélgica se cruzan por segunda vez en menos de diez días, algo poco habitual en el calendario de la Liga de Naciones. El resultado de aquel duelo todavía está fresco y le agrega morbo a la revancha.
Ninguno de los dos llega con margen de error si quiere meterse entre los mejores del grupo. Francia asoma como favorita, pero Bélgica ya demostró hace unos días que puede complicarle el partido.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Francia viene de empatar 1-1 de local ante Italia, un resultado que cortó una racha de dos triunfos seguidos como visitante, ambos por la mínima, ante Turquía y la propia Bélgica. Con 7 puntos en tres presentaciones, el equipo se mantiene en zona media de una tabla de 54 equipos y necesita sumar para no complicarse en la siguiente fase.
Bélgica, en cambio, llega entonada: goleó 3-0 de local a Turquía en su última presentación y antes de la derrota ante Francia había ganado como visitante frente a Italia. Son 6 puntos en tres juegos y la ubicación 16 en la clasificación, un contexto que obliga a no fallar si quiere escalar posiciones antes de que termine esta fase de grupos.
El historial entre Francia y Bélgica
El historial es ampliamente favorable a Francia: de los 25 enfrentamientos entre ambas selecciones, ganó 14, Bélgica se quedó con 5 y hubo 6 empates, con una diferencia de goles de 46 a 27. La última vez que se vieron las caras, hace apenas unos días, Bélgica cayó 0-1 de local ante Francia, y en los enfrentamientos recientes la balanza también se inclinó para el lado francés, con triunfos en 2024 y 2021.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Bélgica vs. Francia
|0-1
|UEFA Nations League
|14/10/2024
|Bélgica vs. Francia
|1-2
|UEFA Nations League
|09/09/2024
|Francia vs. Bélgica
|2-0
|UEFA Nations League
|01/07/2024
|Francia vs. Bélgica
|1-0
|UEFA European Championship
|07/10/2021
|Bélgica vs. Francia
|2-3
|UEFA Nations League
|10/07/2018
|Francia vs. Bélgica
|1-0
|FIFA World Cup
|07/06/2015
|Francia vs. Bélgica
|3-4
|Friendlies
|14/08/2013
|Bélgica vs. Francia
|0-0
|Friendlies
|15/11/2011
|Francia vs. Bélgica
|0-0
|Friendlies
|18/02/2004
|Bélgica vs. Francia
|0-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Francia suma 7 puntos en el torneo.
- Bélgica suma 6 puntos en el torneo.