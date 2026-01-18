Sao Paulo igualó agónicamente frente a Corinthians con los solitarios goles de Gonzalo Tapia y de Breno Bidon por la tercera fecha del Campeonato Paulista, resultado con el que el elenco tricolor alcanzó el noveno lugar de la tabla.

Desde su paso por River Plate hasta su llegada a Sao Paulo, el rendimiento del ex Universidad Católica ha mejorado increíblemente. Esto porque pasó de no marcar ni asistir en ninguna ocasión en el fútbol argentino a sorprender a todos en el fútbol brasileño.

En el momento en el que el delantero chileno tuvo su estadía en el conjunto millonario recibió múltiples críticas. Principalmente por su bajo rendimiento dentro de la cancha, donde tampoco logró sumar muchos minutos.

Por esta razón fue que los dirigidos por el “Muñeco” Gallardo decidieron enviarlo a préstamo al fútbol brasileño. Decisión con la que el seleccionado nacional, lograría mostrar su mejor versión.

El principal responsable de esta alza de rendimiento por parte del chileno, fue el histórico goleador argentino, Hernán Crespo, quien actualmente dirige a Sao Paulo. Ya que en diversas conferencias ha declarado sobre el potencial que visualiza en Tapia, y que con gracias a sus dichos, ha podido demostrarlo en la cancha.

Foto: @saopaulofc en X. El golazo de Gonzalo Tapia en Sao Paulo

¿Cuáles son los números de Gonzalo Tapia en Brasil?

Desde su llegada en julio de 2025, el artillero ha disputado 24 encuentros en los que ha logrado marcar 6 goles, pero hay que considerar que no en todos ha iniciado desde el arranque. Puesto que ha disputado menos de 1.400 minutos con la camiseta tricolor.

