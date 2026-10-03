El formado en Colo Colo, no convenció a la prensa partidaria tras la dura derrota del Rojo 4-1 como local ante Insituto por la liga argentina.

Iván Morales tuvo su primera titularidad con Independiente de Avellaneda, pero su presentación quedó marcada por la dura derrota del Rojo. El conjunto argentino cayó 4-1 como local ante Instituto de Córdoba y profundizó su complicado momento deportivo e institucional.

El delantero chileno, quien llegó a préstamo desde Argentinos Juniors, disputó 87 minutos y tuvo una actuación que no convenció a la prensa partidaria. Morales intentó participar del juego ofensivo, pero no logró generar mayor peligro frente al arco rival.

El Diario Olé calificó su actuación con nota 4 y apuntó: “estuvo presente en todas las jugadas de ataque de Independiente pero resolvió siempre mal. Errático en los pases y sin remates al arco. Jugó más de espaldas que con el arco de frente”.

Iván Morales llegó en el último mercado a Independiente (Facebook).

Más duro fue Orgullo Rojo, que le otorgó un 2. “Pésimo encuentro del delantero. Si bien el equipo no le brindó nada, él no ayudó en absoluto”, publicó el medio partidario.

Infierno Rojo también evaluó a Morales con un 2 y destacó que “tuvo un inicio interesante… fue perdiendo protagonismo con el correr de los minutos. Independiente terminó quedándose sin peso ni referencia en ataque y el delantero careció de claridad para generar peligro, asociarse con sus compañeros y aprovechar las pocas oportunidades que se le presentaron”.

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Por su parte, De la Cuna al Infierno le puso nota 3 y valoró su esfuerzo en la presión, aunque cuestionó su aporte con balón. “Mucho esfuerzo desde la presión y la lucha, pero ante el dominio del visitante no tuvo chances de quedar de cara al arco. Además, dejó expuestas sus limitaciones con la pelota en los pies cuando tuvo que bajar a asociarse”, cerraron.