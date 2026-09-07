El delantero formado en Colo Colo parte de Argentinos Juniors dando uno de los pasos más importantes de su carrera.

Una sorpresa de última hora llegó desde Argentina y que tiene como protagonista al futbolista chileno Iván Morales, que se encontraba en Argentinos Juniors desde febrero.

El delantero formado en Colo Colo acaba de ser cedido a Independiente de Avellaneda, dando el salto a un grande del fútbol argentino, donde estará por una temporada y media.

Así lo dio a conocer el periodista trasandino Germán García Grova, especialista en mercado de pases, quien reveló que el Tanquecito estará a préstamo hasta diciembre de 2027 en el Rojo con un cargo de 100 mil dólares, que se descuentan de la deuda por Matías Giménez.

Además, el negocio incluye una opción de compra de 2 millones de dólares por el 100% del pase del atacante de 27 años.

El traspaso se pudo realizar de forma excepcional fuera de plazo por un permiso que solicitó Independiente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), considerando la reciente venta del defensa Kevin Lomónaco al Elche de España.

Captura de la publicación de Germán García Grova en X.

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El oriundo de Longaví llega al ‘Rey de Copas’ tras solo siete meses en La Paternal, donde disputó 18 partidos y aportó con dos goles y dos asistencias.

Este será el quinto equipo en la carrera de Morales, quien partió en el Cacique y luego vistió las camisetas del Cruz Azul (México), Sarmiento de Junín y últimamente la de Argentinos Juniors, siendo compañero de Brayan Cortés.

En síntesis

Iván Morales fue cedido a Independiente de Avellaneda hasta diciembre de 2027 .

fue cedido a hasta . 2 millones de dólares es la opción de compra por el 100% del pase.

es la opción de compra por el 100% del pase. 100 mil dólares es el costo del préstamo autorizado por la AFA.