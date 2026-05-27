El delantero de Argentinos Juniors volvió a la Selección Chilena después de cuatro años y quiere hacerse como el '9' titular de La Roja.

Este miércoles hubo una nueva jornada de atención a la prensa en la Selección Chilena, donde los encargados de hablar ante los medios fueron el volante Felipe Loyola y el delantero Iván Morales, ambos proveniente del extranjero.

Este último volvió a ser citado a La Roja después de más de cuatro años, por lo que tiene sed de revancha y muchas ganas de demostrar el renacer que ha tenido en el fútbol argentino.

El Tanquecito que viste la camiseta de Argentinos Juniors, hizo una verdadera declaración de principios en esta vuelta al Equipo de Todos, pues quiere ganarse la camiseta de titular y no soltarla.

“Obviamente la competencia está, vengo con la mayor gana de hacer las cosas bien, de poder entrar y no salir, esa es mi mentalidad”, comenzó diciendo.

“Los partidos reflejan más lo que hacemos en el día a día, pero los entrenamientos también es una oportunidad para demostrar y hacerle saber al cuerpo técnico que uno quiere estar”, completó el oriundo de Longaví.

Iván Morales quiere ganarse la titularidad en su regreso a la Selección Chilena. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

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El ex Colo Colo actualmente tiene 26 años y es parte de los 26 convocados de Nicolás Córdova para los partidos amistosos contra Portugal (06/06) y la República Democrática del Congo (09/06) en Europa.

En síntesis