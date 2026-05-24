Romai Ugarte le hace la cruz a este nominado por Nicolás Córdova en La Roja: “No es ni titular en su equipo”

La Roja ya tiene nómina para enfrentar a Portugal y Congo, donde destaca un regreso que no gustó para nada a Romai Ugarte.

La Selección Chilena vuelve a ver acción en el mes de junio, toda vez que el combinado nacional dirigido por Nicolás Córdova debe enfrentar a Portugal y la República Democrática del Congo, ambos encuentros en territorio europeo.

El por ahora director técnico de La Roja sorprendió con su nueva nómina, donde destaca la aparición de un jugador chileno-suizo y varios regresos que hace tiempo no estaban en ‘el equipo de todos’.

Uno de ellos es Iván Morales, quien hizo un buen primer semestre junto a Argentinos Juniors en Argentina, pero lamentablemente quedó afuera de la gran final tras caer ante Belgrano de Córdoba en las semifinales.

Iván Morales vuelve a la Selección Chilena. | Foto: Photosport

A uno que no le gustó para nada la nominación del formado en las inferiores de Colo Colo fue Romai Ugarte, quien justificó su llamado: “Lo que pasa es que es un técnico que es ave de paso y está terminando su ciclo, él no va a seguir”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Ugarte va al hueso: “Morales… algunos dijeron titular y no es ni titular en Argentinos Juniors. Entonces, que traiga jugadores de Suiza o Madagascar está bien, pero nos vamos a poner serios cuando llegue el verdadero técnico de la Selección Chilena”, complementó.

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Más allá de las críticas hacia Iván Morales, lo cierto es que el delantero vivió uno de sus mejores semestres desde que se fue del Cacique hace poco más de 4 años para buscar nuevos desafíos en el fútbol internacional.

En síntesis

Nicolás Córdova dirigirá a Chile contra Portugal y la República Democrática del Congo en junio.

El delantero chileno Iván Morales fue convocado a la Selección tras su semestre en Argentina.

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