Más de 43 mil personas llegaron el día de ayer al Estadio Nacional para presenciar la final de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025, donde fácilmente el 90% era público chileno y el 10% restante se repartía entre argentinos y marroquíes.

Como era de esperarse, todo el Estadio Nacional apoyó a los africanos en la final y se encargó de hacerle sentir la localía a Argentina, país vecino que en esta oportunidad no fue apoyado por el público que asistió al coloso de Ñuñoa.

Más allá de la animosidad que genera Argentina en Chile, hubo un blanco en particular para todos los asistentes: Gianluca Prestianni, el habilidoso jugador argentino que se dedicó a provocar a Chile durante todo el torneo.

Recordando que La Roja quedó fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva, haciéndole señas al público y mostrando las tres estrellas de Argentina, Prestianni se ganó el odio de los chilenos y el público se lo hizo saber ayer.

Cada vez que Prestianni tocó la pelota en la final cayeron las pifias desde todos los sectores del estadio. La situación, incluso, evolucionó: en el segundo tiempo el estadio empezó a cantar “El 20 se la come” al unísono.

¿Resultado final? Prestianni se quedó con las ganas de celebrar e incluso terminó llorando en la final del Mundial Sub 20, el cual seguramente marcará su carrera que, sin ninguna duda, está llamada a ser exitosa.

La carrera de Gianluca Prestianni

Gianluca Prestianni se formó en las inferiores de Vélez Sarsfield y desde ahí dio el salto al Benfica, por lejos el club más prestigioso del fútbol portugués y en donde ha tenido un paso más que regular.