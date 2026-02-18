El comunicado de Gianni Infantino por el presunto caso de racismo de Gianluca Prestianni a Vinícius Júnior

La victoria de Real Madrid sobre Benfica terminó empañada por el fuerte cruce que tuvieron Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior, donde el brasileño acusó ante el árbitro francés François Letexier que el argentino le hizo un comentario racista. De hecho, en más de una imagen, el ex Flamengo le menciona al colegiado: “Me dijo mono”.

A lo largo de las últimas horas, hubo diferentes personalidades que se expresaron y repudiaron al futbolista nacido en Ciudadela, pese a que aún la FIFA, la UEFA ni la Justicia determinó si realmente ésa fue la palabra que utilizó en contra del nacido en São Gonçalo.

En las últimas horas, Gianni Infantino fue quien se expresó y repudió lo ocurrido. Sí, a pesar de que restan diversas averigüaciones, el presidente de la FIFA salió en favor del brasileño y reconoció estar “en shock y entristecido” y remarcó que “no hay espacio para el racismo” en el fútbol.

Por medio de las redes sociales, Infantino hizo una publicación a modo de comunicado, donde criticó la actitud del futbolista argentino: “Me quedé en shock y entristecido al ver el incidente de presunto racismo hacia Vinicius Júnior en el partido de Liga de Campeones entre Benfica y Real Madrid”, esbozó.

“No hay absolutamente ningún espacio para el racismo ni en nuestro deporte ni en nuestra sociedad. Necesitamos que todos los grupos de interés relevantes pasen a la acción y hagan rendir cuentas a los responsables”, añadió el mandamás de la FIFA. Además, celebró que el colegiado Letexier utilizara “el gesto de los brazos para parar el encuentro y gestionar la situación”.

Además, remarcó: “En la FIFA, estamos comprometidos para asegurar que los jugadores, los árbitros y los aficionados son respetados y protegidos, y que se tomen las acciones debidas cuando ocurren incidentes. La FIFA y el fútbol muestran su total solidaridad a las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación”. Y finalizó con un mensaje solidario: “Siempre continuaré reiterando: no al racismo. No a cualquier forma de discriminación”.

La primera decisión de UEFA con Prestianni

Más allá de no haberse podido confirmar la denuncia de Vinícius en el transcurso del encuentro, desde UEFA se tomó la decisión de dar continuidad a la investigación y este miércoles se anunció que para ello se designó a un Inspector de Ética y Disciplina.

La principal tarea de este revisor será investigar los “presuntos comportamientos discriminatorios” ocurridos durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid, celebrado el martes 17 de febrero en el Estadio da Luz. Al respecto, el ente rector del fútbol europeo hizo saber que “se darán a conocer más detalles sobre este proceso a su debido tiempo”.

El descargo de Vinícius

El autor del gol que le dio el triunfo 1-0 al Real Madrid en su visita al Benfica recurrió a las redes sociales para hacer un descargo público sobre el episodio de racismo del que asegura haber sido víctima. “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son“, escribió.

Y continuó: “Cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos. El protocolo fue simple, mal ejecutado y no sirvió para nada. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el triunfo del Real Madrid, pero es necesario“.

DATOS CLAVES