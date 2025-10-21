Han pasado casi 48 horas desde que Marruecos se quedó con el Mundial Sub 20 de Chile 2025, en donde derrotó en una apasionante final a Argentina bajo el intenso apoyo de un colmado Estadio Nacional de Santiago.

Al otro lado de la cordillera caló hondo la derrota de la albiceleste y apuntaron a Chile y su público por darle el apoyo a Marruecos y no a los trasandinos, situación a la cual volvió a salir al paso Gianluca Prestianni.

En el programa ‘Cambio de frente’, el talentoso jugador argentino volvió hablar de lo vivido en Chile: “No le damos importancia a la gente de México o de Chile, que ayer nos cargaron. Nosotros los dejamos afuera a México y Chile ni clasificó a cuartos. Que estén en contra de nosotros nos hace sentir que hacemos las cosas bien”.

Prestianni vuelve a la carga. | Foto: Photosport

“Me gusta jugar esos partidos picantes, con la gente que te putea todo el tiempo. A mí me motiva y me gusta pedir más la pelota”, complementó sobre lo que le provoca tener a todo el estadio en contra.

Lo insólito vendría al final, cuando Gianluca Prestianni no solo volvió a cargar en contra de Chile, sino que también asegura que Argentina fue una blanca paloma en su paso por el país y se le olvidaron todas las provocaciones.

“Yo ponía la música en el camarín. Yo elegí las canciones del Chavo contra México y la otra contra Colombia. Pero nunca hablamos antes de los partidos. Por eso fuimos un ejemplo el domingo que nos bancamos el momento. Pero parecía que salió campeón Chile… estaban más felices los chilenos que los de Marruecos”, remató.

La carrera de Gianluca Prestianni

Gianluca Prestianni fue formado en las inferiores de Vélez Sarsfield y ahora milita en el Benfica de Portugal, club donde seguramente mostrará todo su talento y dará un salto mayor en el fútbol europeo.