La Selección Argentina sub 20 se quedó con las ganas de levantar el título del Mundial, en la que a pesar de ser el gran favorito, terminó cayendo por 2-0 ante Marruecos en el Estadio Nacional.

En lo que fue esta final, se volvió a notar el fuerte roce que existe entre Chile y Argentina, en la que el público chileno en su mayor cantidad, hizo el apoyo por Marruecos en este duelo, algo que fue incrementando con el correr del partido.

Dentro del encuentro, hay uno de los jugadores de Diego Placente que se encargó de tener un partido parte con la gente y este fue Gianluca Prestianni, quien en más de una oportunidad se encaró con el público chileno.

Por esto mismo, el jugador del Benfica al terminar el compromiso, fue uno de los más silbados por parte del público chileno y además, fue la tendencia de varios países como México y Colombia, quienes le devolvieron la mano tras lo que fue la burla este mismo tras haber eliminado a ambas selecciones.

Prestianni recibió la medalla del segundo lugar | Foto: Photosport

Prestianni rompe el silencio en sus redes

Horas después de lo que fue esta derrota, el joven talento argentino ocupó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje de lo que fue esta experiencia en el Mundial sub 20, en la que quedó con mucho lamento tras no obtener el título.

“Orgullo. Que decir no? Dimos todo hasta el último partido, hasta el último segundo pero el fútbol es muy injusto y no hay nada que reprocharnos, agradecido a todos mis compañeros, cuerpo técnico y todo el staff por brindarnos todo su apoyo siempre”, declaró

Finalmente, Prestianni dejó un desafiante mensaje para lo que es su futuro, en la se propone una importante revancha más temprano que tarde, dardo que sin duda hace alusión a todos quienes se burlaron del 20 argentino en la cancha y redes.

“Gracias a toda la gente que nos bancó y acompañó durante todo este mundial. El fútbol da revancha así que quédense muy tranquilos que esto es muy largo.

ORGULLOSO DE SER ARGENTINO“, cerró.