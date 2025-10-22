La derrota de la Selección de Argentina sub 20 en la final del Mundial por 2-0 ante Marruecos sigue doliendo al otro lado de la cordillera, en la que sigue dejando reacciones por lo que fue esta inesperada caída en el partido que se disputó en el Estadio Nacional.

En las últimas horas, el delantero argentino Gianluca Prestianni conversó con el programa ‘Cambio de frente’ y se refirió a la polémica reacción que generó la derrota de Argentina en países como Chile y México en la que respondió con todo.

”No le damos importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos afuera y Chile ni siquiera clasificó a Cuartos de Final”, partió señalando Prestianni.

En esa línea, el jugador del Benfica explica que las cargadas a México y Colombia fueror por provación de ellos antes de los duelos y que ahora al tener que vivir con la derrota, se banca esta situación con mucha bronca y tristeza.

Prestianni aún no deja atrás el Mundial sub 20 | Foto: Photosport

”Le ganamos a México y a Colombia, que fueron los que hablaron antes del partido. Nosotros perdimos la final y nos callamos la boca y ya está. Ellos cargaron, pero nos la bancamos”, replicó.

Prestianni le tira un palo a Vidal

Finalmente, Prestianni tuvo también palabras para lo que fue la historia que Arturo Vidal le dedicó a Marruecos tras haber obtenido el título del Mundial sub 20, en la que con sutileza le dio una repasada al ‘King’ y al público chileno.

”Gastarte en contestarle a Vidal… Hay que dejarla pasar. Parecía que había sido campeón Chile, estaban más pendientes los chilenos que los marroquíes”, cerró.