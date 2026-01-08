En medio de la crisis futbolística que afecta al Sevilla FC, Alexis Sánchez fue el encargado este jueves de enfrentar a los medios de comunicación. El tocopillano hizo frente a las críticas al plantel que acumula dos derrotas al hilo y apenas marcha en la 15° posición de la LaLiga con 20 puntos.

El histórico goleador de la selección chilena defendió al técnico argentino Matías Almeyda, quien pese a un arranque prometedor, cuelga de un hilo en el banco sevillista. “Si le preguntan a (Pep) Guardiola si quiere venir a este Sevilla que estuvo a punto de descender, creo que se lo pensaría mucho. No cualquiera viene a un equipo que no puede comprar jugadores de calidad, que no puede pagar tanto sueldo…”, lanzó ‘Maravilla’.

En esa línea, Alexis se mostró optimista: “Creo que estamos en un buen camino, necesitamos conectar, estar concentrados y no entrar en esa desesperación que nos juega en contra. Le queremos dar una alegría a la afición, y que la gente salga contenta a la casa… Yo fácilmente me puedo ir a mi casa tranquilo, qué más le voy a dar al fútbol si ya gané todo. ¿Vengo acá a perder, a perder dinero…? No, vengo acá por amor, por entrenamiento, porque disfruto“, aseguró.

En su análisis, el futbolista chileno también apuntó a sus compañeros, al revelar que cuando le tocó llegar al camarín del Sevilla, notó nerviosismo en el plantel. “Lo dije también en Madrid, nos falta continuidad. Eso es paso a paso. Yo estuve antes en el Udinese y más o menos esto es parecido. Porque Udinese estuvo a un punto de irse al descenso en Italia… Cuando yo llegué, los jugadores estaban nerviosos. Por la experiencia que tengo, yo veía las caras de los jugadores y veía que había nervios. Yo les decía: ‘Vamos a ganar, tranquilos’. Después, empezamos a jugar con más calma, más sueltos”, lanzó.

“No es la misma afición, obviamente, porque acá hay más pasión, más sangre. Aquí en Sevilla hay un club grande, a nivel europeo pero es igual en la necesidad de mantener la calma y la constancia”, cerró el tocopillano.

En resumen…