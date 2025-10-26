Un ‘picante’ cruce protagonizaron las dos estrellas mundiales, Vinicius Jr. y Lamine Yamal tras la victoria del Real Madrid 2-1 sobre Barcelona en el Clásico del fútbol español.

Con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, más el empate transitorio de Fermín López, los ‘Merengues’ se impusieron en un electrizante ‘Derbi’ al conjunto culé y se afirmó en lo más alto de la tabla de posiciones de LaLiga al llegar a 27 puntos, sacándole 5 unidades de ventaja a su clásico rival.

En llamas terminó el derbi entre Real Madrid y Barcelona (Getty Images).

Pero uno de los momentos más algidos del encuentro jugado en el Santiago Bernabéu fue el cruce de varios jugadores madridistas contra Lamine Yamal, quien en la previa había encendido el fuego con ácidas declaraciones contra el elenco de Valdebebas.

Tras el pitazo final y los ánimos caldeados, Dani Carvajal encaró a la joven joya barcelonista acusándolo de que hablaba mucho. Antes, Vinicius también lo había encarado por lo mismo. La situación provocó un fuerte encontrón entre jugadores de ambos equipos, el que finalmente no pasó a mayores.

Varios jugadores del Madrid encararon a Lamine Yamal (Getty Images).

Las imágenes de las discusiones alcanzó una fuerte viralización en redes sociales. El video de la pelea, alcanzó más de 4 millones de visualizaciones en la cuenta del reconocido periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano.