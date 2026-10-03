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Liga de Naciones

Malta vs. Andorra en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Malta vs. Andorra, Liga de Naciones
Malta vs. Andorra, Liga de Naciones

Malta llega con la chance de sacar ventaja en la parte baja del Grupo cuando reciba a Andorra este domingo 4 de octubre, en un duelo directo por los puntos de la fase.

Ninguno de los dos pelea arriba, pero el resultado puede definir quién respira más tranquilo en la tabla del grupo. Para Malta es la chance de confirmar que el triunfo ante este mismo rival no fue casualidad.

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Horario del partido

  • Chile: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Malta llega golpeado apenas por un empate 1-1 ante Gibraltar, resultado que cortó el envión que había tomado tras ganarle a Andorra como visitante. Con 4 puntos en dos partidos, el equipo ocupa el puesto 24 de 54 y quiere consolidarse de local para no perder terreno en el grupo.

Andorra todavía no pudo ganar en esta edición. Después de caer 2-1 ante Malta, rescató un empate sin goles frente a Gibraltar que le dejó apenas un punto y el puesto 41. Necesita una reacción rápida para no quedar relegado en la zona baja de la tabla.

El historial entre Malta y Andorra

El historial entre ambos tiene siete encuentros y una clara ventaja para Malta, que ganó tres y nunca perdió frente a Andorra, con cuatro empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece, 8 contra 4. El antecedente más reciente es de hace apenas unos días, cuando Malta se impuso 2-1 jugando como visitante.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/09/2026Andorra vs. Malta1-2UEFA Nations League
19/11/2024Malta vs. Andorra0-0UEFA Nations League
10/09/2024Andorra vs. Malta0-1UEFA Nations League
14/11/2020Malta vs. Andorra3-1UEFA Nations League
10/10/2020Andorra vs. Malta0-0UEFA Nations League
26/03/2002Malta vs. Andorra1-1Friendlies
07/02/2000Malta vs. Andorra1-1Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Malta suma 4 puntos en el torneo.
  • Andorra suma 1 punto en el torneo.
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