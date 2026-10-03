Malta vs. Andorra en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Malta llega con la chance de sacar ventaja en la parte baja del Grupo cuando reciba a Andorra este domingo 4 de octubre, en un duelo directo por los puntos de la fase.

Ninguno de los dos pelea arriba, pero el resultado puede definir quién respira más tranquilo en la tabla del grupo. Para Malta es la chance de confirmar que el triunfo ante este mismo rival no fue casualidad.

Horario del partido

Chile: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Malta llega golpeado apenas por un empate 1-1 ante Gibraltar, resultado que cortó el envión que había tomado tras ganarle a Andorra como visitante. Con 4 puntos en dos partidos, el equipo ocupa el puesto 24 de 54 y quiere consolidarse de local para no perder terreno en el grupo.

Andorra todavía no pudo ganar en esta edición. Después de caer 2-1 ante Malta, rescató un empate sin goles frente a Gibraltar que le dejó apenas un punto y el puesto 41. Necesita una reacción rápida para no quedar relegado en la zona baja de la tabla.

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El historial entre Malta y Andorra

El historial entre ambos tiene siete encuentros y una clara ventaja para Malta, que ganó tres y nunca perdió frente a Andorra, con cuatro empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece, 8 contra 4. El antecedente más reciente es de hace apenas unos días, cuando Malta se impuso 2-1 jugando como visitante.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Andorra vs. Malta 1-2 UEFA Nations League 19/11/2024 Malta vs. Andorra 0-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Andorra vs. Malta 0-1 UEFA Nations League 14/11/2020 Malta vs. Andorra 3-1 UEFA Nations League 10/10/2020 Andorra vs. Malta 0-0 UEFA Nations League 26/03/2002 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies 07/02/2000 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis