Moldavia vs. Kazajistán en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Moldavia y Kazajistán se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Moldavia recibe a Kazajistán este viernes 13 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas unas semanas después de verse las caras, Moldavia y Kazajistán se cruzan otra vez, esta vez de local el conjunto moldavo. El envión anímico de aquel triunfo quedó un poco opacado por lo que vino después.

Ninguno de los dos pelea arriba en esta Liga de Naciones, pero hay algo en juego: sumar para no quedar relegados en la tabla general del grupo.

La actualidad de ambos equipos

Moldavia llega golpeada. Después de ganarle a Kazajistán a principios de octubre, se desinfló feo ante Eslovaquia, una derrota 4-0 de local que dejó dudas sobre si aquel triunfo fue un espejismo o un punto de partida real. Con 4 puntos en cuatro fechas, necesita reafirmar que puede sostener un buen resultado con otro.

Kazajistán, por su parte, no logra despegar. Viene de un empate 2-2 como local frente a Islas Feroe que al menos cortó una racha negativa, pero antes de eso había perdido contra Eslovaquia y también contra este mismo rival. Con 2 puntos acumulados, el equipo necesita revertir la historia reciente para no complicarse más en la tabla.

El historial entre Moldavia y Kazajistán

El historial entre ambos está parejo en lo numérico pero con ventaja kazaja en triunfos: de ocho enfrentamientos, Kazajistán ganó cuatro, Moldavia se impuso en tres y hubo un empate. Los goles también están casi igualados, 8 para cada lado, lo que refleja partidos sin grandes diferencias futbolísticas.

El antecedente más fresco es justamente el que acaban de jugar: Moldavia se impuso 2-1 de visitante a principios de octubre. Antes de ese resultado, el equipo moldavo también había ganado en 2022, pero en los enfrentamientos previos a esa racha Kazajistán había sacado ventaja en más de una ocasión.

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Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Kazajistán vs. Moldavia 1-2 UEFA Nations League 29/03/2022 Kazajistán vs. Moldavia 0-1 UEFA Nations League 24/03/2022 Moldavia vs. Kazajistán 1-2 UEFA Nations League 21/02/2019 Kazajistán vs. Moldavia 1-0 Friendlies 18/02/2015 Moldavia vs. Kazajistán 1-1 Friendlies 06/02/2013 Moldavia vs. Kazajistán 1-3 Friendlies 03/03/2010 Moldavia vs. Kazajistán 1-0 Friendlies 06/02/2008 Moldavia vs. Kazajistán 1-0 Friendlies

Horario del partido

Chile: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Moldavia y Kazajistán se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Moldavia suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Kazajistán suma 2 puntos en el torneo.