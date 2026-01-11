Un bicampeón de América se encuentra sin club para el 2026. Fue cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo, sonó en Independiente y ahora el presidente del club descarta supuestas negociaciones.

Tras su salida del cacique, Mauricio Isla fue vinculado inmediatamente con Independiente de Avellaneda, pero según informó un medio partidario del “Rojo”, el presidente del club habría negado acuerdos.

“No, hasta ahora no hay nada”, señaló Néstor Grindetti al medio Muy Independiente, cuando se le preguntó por el “Huaso”. Con esto, el también ex Universidad Católica se encontraría sin equipo de cara al inicio de la temporada.

Isla ya tuvo un paso por “El Rey de Copas”, previo a su arribo al cacique. En esta temporada el lateral chileno disputó 32 encuentros en los que logró anotar 2 goles y entregar 3 asistencias.

Tras un 2025 para el olvido, el buinense salió de mala manera del conjunto popular. Esto porque el “Tano” lo habría cortado debido a falta de compromiso del jugador con el club.

Mauricio Isla sigue sin encontrar club

El ex seleccionado nacional, bicampeón de América con Chile, con pasos en el Udinese, Juventus, Cagliari, Marsella y más reconocidos equipos vive uno de los peores momentos de su carrera. A sus 37 años el lateral derecho se encuentra entre la espada y la pared al no encontrar club a días del inicio de las temporadas.

¿Cómo fue la última temporada de Isla en Colo Colo?

En 2025, el defensor jugó 36 encuentros entre la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa y Copa Libertadores. Entre estos partidos logró anotar 2 goles y entregar apenas una asistencia, siendo así, una de las peores temporadas de su carrera.

En síntesis