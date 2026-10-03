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Liga de Naciones

Países Bajos vs. Serbia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Países Bajos y Serbia se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Netherlands vs. Serbia, Liga de Naciones
Netherlands vs. Serbia, Liga de Naciones

Países Bajos es local ante Serbia este domingo 4 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Países Bajos llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Serbia tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Países Bajos viene de empatar 2-2 como visitante ante Grecia. El equipo ocupa el puesto 17 con 5 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Serbia.

Serbia perdió 0-2 como visitante ante Alemania en la fecha anterior. Serbia está 50° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Países Bajos.

El historial entre Países Bajos y Serbia

Países Bajos y Serbia se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 triunfos de Países Bajos.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Serbia vs. Países Bajos1-2UEFA Nations League
11/06/2006Serbia vs. Países Bajos0-1FIFA World Cup

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Países Bajos y Serbia se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Países Bajos suma 5 puntos en el torneo.
  • Serbia suma 0 puntos en el torneo.
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