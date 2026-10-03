Países Bajos vs. Serbia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Países Bajos es local ante Serbia este domingo 4 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.
Países Bajos llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Serbia tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Países Bajos viene de empatar 2-2 como visitante ante Grecia. El equipo ocupa el puesto 17 con 5 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Serbia.
Serbia perdió 0-2 como visitante ante Alemania en la fecha anterior. Serbia está 50° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Países Bajos.
El historial entre Países Bajos y Serbia
Países Bajos y Serbia se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 triunfos de Países Bajos.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Serbia vs. Países Bajos
|1-2
|UEFA Nations League
|11/06/2006
|Serbia vs. Países Bajos
|0-1
|FIFA World Cup
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Países Bajos y Serbia se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Países Bajos suma 5 puntos en el torneo.
- Serbia suma 0 puntos en el torneo.