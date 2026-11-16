Alineaciones de Alemania y Países Bajos por la Liga de Naciones: formaciones probables

Alemania recibe a Países Bajos este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Alemania viene de ganarle 3-1 a Serbia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Países Bajos viene de ganarle 7-0 a Grecia y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Alemania y Países Bajos
Alemania (4-2-3-1): Marc-André ter Stegen, Philipp Treu, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlović, Brajan Gruda, Kai Havertz, Derry Lionel Scherhant.
Países Bajos (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Jurriën Timber, Joey Veerman, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners, Crysencio Summerville, Cody Gakpo, Donyell Malen.
La previa de Alemania y Países Bajos: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 16 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Chile)
- Historial: 49 cruces — Alemania ganó 18, Países Bajos ganó 12 y empataron 19
- Último antecedente: 24/09/2026: Países Bajos 1-1 Alemania