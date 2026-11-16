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Liga de Naciones

Alineaciones de Alemania y Países Bajos por la Liga de Naciones: formaciones probables

Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Germany vs. Netherlands, Liga de Naciones
Germany vs. Netherlands, Liga de Naciones

Alemania recibe a Países Bajos este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Alemania viene de ganarle 3-1 a Serbia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Países Bajos viene de ganarle 7-0 a Grecia y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Alemania y Países Bajos

Alemania (4-2-3-1): Marc-André ter Stegen, Philipp Treu, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlović, Brajan Gruda, Kai Havertz, Derry Lionel Scherhant.

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Países Bajos (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Jurriën Timber, Joey Veerman, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners, Crysencio Summerville, Cody Gakpo, Donyell Malen.

La previa de Alemania y Países Bajos: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 16 de noviembre
  • Hora: 16:45 (hora de Chile)
  • Historial: 49 cruces — Alemania ganó 18, Países Bajos ganó 12 y empataron 19
  • Último antecedente: 24/09/2026: Países Bajos 1-1 Alemania
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