¿Por qué no juega Michael Olise en el partido entre Arsenal y Bayern Múnich en la UEFA Champions League?

El jugador francés, Michael Olise no podrá decir presente en el Bayern Múnich ante Arsenal en la UEFA Champions League.

El Bayern Múnich tiene hoy un importante desafío en la UEFA Champions League, donde el conjunto dirigido por Vincent Kompany se enfrenta al Arsenal por una nueva jornada de la competición europea.

Para este encuentro, el entrenador belga no podrá contar con uno de sus jugadores más importantes, quien no dirá presente en la convocatoria para enfrentar a los ‘Gunners’.

Se trata del crack francés, Michael Olise, quien quedó fuera de la convocatoria del Bayern Múnich para este partido, siendo una sensible baja para su equipo en el gran partidazo de la jornada.

¿La razón de su ausencia? Olise vio la tarjeta roja en el duelo pasado del Bayern Múnich, en donde igualó 3-3 ante el Viking FK de Noruega, en la que el francés fue expulsado por una doble amonestación en menos de un minuto, por la que hoy debe cumplir su fecha de suspensión.

Olise no jugará ante el Arsenal en esta jornada | Foto: Getty Images

De esta forma, Kompany debió buscar alternativas para cubrir la ausencia del atacante, que es uno de sus jugadores más importantes en el equipo y en donde su reemplazo finalmente Serge Gnabry

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Recuerda que el duelo entre Bayern Múnich y Arsenal se disputará este miércoles 21 de octubre a partir de las 16:00 horas en Chile y lo podrás seguir por Disney+.

En Síntesis

Michael Olise quedó fuera de la convocatoria del Bayern Múnich tras ser expulsado ante Viking FK.

quedó fuera de la convocatoria del tras ser expulsado ante Viking FK. El entrenador Vincent Kompany elegirá como reemplazo entre Serge Gnabry y Lennart Karl .

elegirá como reemplazo entre y . El partido contra Arsenal se disputará este martes 21 de octubre a las 16:00 horas.