El gigante alemán no quiso esperar el término del Mundial 2026 y en Nueva York firmó a su nuevo fichaje, que es una de las figuras de Marruecos.

El Bayern Múnich aseguró un tremendo fichaje para la próxima temporada que comienza tras el Mundial 2026. El club alemán fue hasta Estados Unidos para que no se escape una de las revelaciones de esta Copa del Mundo.

Se trata del delantero Ismael Saibari de la Selección de Marruecos, quien es una de las figuras del combinado africano que se acaba de instalar en los octavos de final.

El futbolista de 25 años pertenecía al PSV Eindhoven de Países Bajos y fue traspasado por 55 millones de euros, en medio de su participación en la cita planetaria.

Es más, la firma se dio en la ciudad de Nueva York donde Saibari visitó las oficinas del Bayern destinadas a los negocios en América, cerrando un acuerdo hasta 2031.

Ismael Saibari firmó con el Bayern Múnich en medio del Mundial 2026. (Foto: @FC Bayern)

El atacante marroquí ha tenido un desempeño extraordinario en el Mundial 2026, donde lleva tres goles en cuatro partidos disputados, siendo el goleador de los ‘Leones del Atlas’ en el torneo.

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Además, en en la llave de dieciseisavos de final contra Países Bajos anotó el penal decisivo que les dio el pase a la ronda de los 16 mejores, eliminando a la mismísima ‘Naranja Mecánica’ en Monterrey.

Ahora con un nuevo contrato bajo el brazo, el nacido en España se alista para el cruce de octavos entre Marruecos y Canadá, que se disputará el próximo sábado 4 de julio a las 13:00 horas en Houston.

En síntesis

Ismael Saibari fichó por el Bayern Múnich en Nueva York con contrato hasta 2031.

fichó por el Bayern Múnich en Nueva York con contrato hasta 2031. 55 millones de euros pagó el club alemán al PSV Eindhoven por su traspaso.

pagó el club alemán al PSV Eindhoven por su traspaso. Tres goles registra el atacante en cuatro partidos jugados durante el Mundial 2026.