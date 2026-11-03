La UEFA Champions League llega a su cuarta semana de competencia de la fase de liga, donde este martes los fuegos los abre un verdadero partidazo, que fácilmente podrían ser dos finalistas: Atlético de Madrid versus Bayern Múnich.
Los Colchoneros reciben en el Estadio Metropolitano a los Bávaros, donde ambos equipos necesitan de un triunfo para no alejarse de la zona de clasificación directa a octavos de final.
Por un lado los pupilos de Diego ‘Cholo’ Simeone están en la decimoctava posición con cuatro puntos, que se debe a una derrota ante Liverpool, un triunfo sobre Manchester United y un empate con Stuttgart.
Mientras que el Bayern de Vincent Kompany está tres puestos más arriba (15°) con cinco unidades, pero llega invicto a este cuarta fecha: goleada sobre Bodø/Glimt, empate con Viking FK y otro empate con el Arsenal.
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Consignar que los dos equipos están siendo protagonistas en sus ligas, con el Atleti siendo escolta del Barcelona en España y los germanos comparten el liderato con el Borussia Dortmund en la Bundesliga.
Cabe recordar que clasifican directamente a octavos de final de la Liga de Campeones del primer lugar al octavo; luego entre el noveno y el puesto 24 acceden a playoffs.
El Estadio Metropolitano alberga otra noche de Champions League. (Foto: Denis Doyle/Getty Images)
¿A qué hora es el partido de Atlético vs. Bayern?
El partido entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich se disputa este martes 3 de noviembre a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Metropolitano de Madrid, España.
¿Quién transmite este partido por TV y streaming?
Este partido será transmitido en Chile a través de la señal de ESPN 2 y en streaming por la plataforma de pago Disney+ con suscripción al plan premium.